В "Киеве цифровом" появились оповещения об отключении света: как подключить услугу

Очень полезная и удобная опция в современных реалиях

В приложении "Киев цифровой" появились оповещения о введении и окончании стабилизационных, а также экстренных отключений света в столице. Данное новшество позволит всем пользователям приложения быть в курсе событий и мгновенно получать актуальную информацию о графиках отключений.

Интересно, что в будущем через "Киев Цифровой" планируется оповещать жителей столицы также о проведении плановых работах и авариях в электросетях. Об этом сообщили на официальной странице "ДТЭК Киевские электросети" в Фейсбук.

Так, если в Киеве будет необходимо ввести стабилизационное или экстренное отключение электроэнергии, то пользователи приложения "Киев цифровой" сразу же получат об этом уведомление.

Сервис подключается очень просто — для этого необходимо выполнить несколько простых шагов.

Итак, пользователям приложения "Киев цифровой" необходимо сделать следующее:

открыть приложение

найти "Коммунальные услуги" → ДТЭК → Свет

добавить адрес (если он не сохранился автоматически).

После этого вы будете оперативно получать оповещения о введении и окончании стабилизационных, а также экстренных отключений света. Кроме этого, в любой момент вы сможете просмотреть актуальный график отключений.

Интересно, что информацию можно получать как круглосуточно, так и включить режим "Не беспокоить ночью".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что эксперт назвал температуру, при которой украинцам грозят аварийные отключения света. Госкомпания "Укрэнерго" предупредила граждан о проблемах в энергетической сфере страны и призвала экономить электроэнергию. Причиной тому в компании назвали снижение среднесуточной температуры до -4 °С.

Как объяснил "Телеграфу" эксперт по энергетике и учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко, в настоящий момент энергосфера ощущает на себе ряд факторов. В их числе – технический, военный и финансовый.