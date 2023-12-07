У "Києві цифровому" з’явилися сповіщення про відключення світла: як підключити послугу

Дуже корисна та зручна опція у сучасних реаліях

У додатку "Київ цифровий" з’явилися сповіщення про введення та закінчення стабілізаційних, а також екстрених відключень світла у столиці. Ця новація дозволить всім користувачам додатку бути в курсі подій і миттєво отримувати актуальну інформацію про графіки відключень.

Цікаво, що у майбутньому через "Київ Цифровий" планується сповіщати мешканців столиці також про проведення планових робіт та аварії в електромережах. Про це повідомили на офіційній сторінці "ДТЕК Київські електромережі" у Фейсбук.

Так, якщо в Києві буде необхідно ввести стабілізаційне або екстрене відключення електроенергії, то користувачі додатку "Київ цифровий" одразу отримають про це повідомлення.

Сервіс підключається дуже просто – для цього необхідно виконати кілька простих кроків.

Отже, користувачам програми "Київ цифровий" необхідно зробити наступне:

відкрити програму

знайти "Комунальні послуги" → ДТЕК → Світло

додати адресу (якщо вона не збереглася автоматично).

Після цього ви оперативно отримуватимете оповіщення про введення та закінчення стабілізаційних, а також екстрених відключень світла. Крім цього, будь-якої миті ви зможете переглянути актуальний графік відключень.

Цікаво, що інформацію можна отримувати як цілодобово, так і увімкнути режим "Не турбувати вночі".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що експерт назвав температуру, за якої українцям загрожують аварійні відключення світла. Держкомпанія "Укренерго" попередила громадян про проблеми в енергетичній сфері країни та закликала економити електроенергію. Причиною цього в компанії назвали зниження середньодобової температури до -4 °С.

Як пояснив "Телеграфу" експерт з енергетики та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко, зараз енергосфера відчуває на собі низку факторів. Серед них – технічний, військовий та фінансовий.