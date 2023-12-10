Війна — день 655: українська армія тримає фронт, ворог рветься до Авдіївки

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі неділя, 10 грудня 2023 року.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Останній безпілотник знищено у небі над Хмельниччиною.

Наразі повітряних тривог немає, все спокійно.

00:00 Наразі в українському небі тільки один російський ударний БПЛА – у районі Городка Хмельницької області.

Стратегічна авіація росіян неактивна.

Що було в Україні 7 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 652: ЗСУ продовжують оборонятися на низці напрямків, росіяни зазнають втрат

Інформацію за 8 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 653: ЗСУ б’ють російських терористів, Авдіївка героїчно тримається

Усе, що відбувалося 9 грудня, можна поглянути за посиланням: Війна — день 654: Україна посилює мобілізацію та готується до відключень світла