Війна — день 655: українська армія тримає фронт, ворог рветься до Авдіївки
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі неділя, 10 грудня 2023 року.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Останній безпілотник знищено у небі над Хмельниччиною.
Наразі повітряних тривог немає, все спокійно.
00:00 Наразі в українському небі тільки один російський ударний БПЛА – у районі Городка Хмельницької області.
Стратегічна авіація росіян неактивна.
Що було в Україні 7 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 652: ЗСУ продовжують оборонятися на низці напрямків, росіяни зазнають втрат
Інформацію за 8 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 653: ЗСУ б’ють російських терористів, Авдіївка героїчно тримається
Усе, що відбувалося 9 грудня, можна поглянути за посиланням: Війна — день 654: Україна посилює мобілізацію та готується до відключень світла