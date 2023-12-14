Россияне ударили по Одессе: есть разрушения, среди пострадавших дети (фото и видео)

Одно из пострадавших от российского удара зданий — общежитие

Вечером 13 декабря россияне обстреляли Одессу, тревога в области продолжалась более 7 часов, почти всю ночь враг атаковал регион. Повреждено 11 зданий, пострадали 11 человек, в больницы попали четверо детей.

"В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения. На месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка, после осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка", — сообщили в ГСЧС (по уточненным данным, госпитализировано четверо детей).

На месте установлен мобильный пункт обогрева. С пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, Красный Крест организовал подвоз пищи и теплых вещей.

Одно из пострадавших от российского удара зданий — общежитие. Решается вопрос с временным расселением одесситов, чье жилье пострадало в результате атаки.

"После вчерашнего обстрела погиб мирный мужчина. Сегодня – четверо детей в наших больницах, которым предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, враг атаковал юг Украины по меньшей мере 39-ю "шахедами". По дронам результативно отработала ПВО.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 декабря россияне десятью ракетами атаковали Киев. Все они были сбиты, но падение обломков вызвало разрушения, пострадали 53 человека.