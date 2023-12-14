У Києві оголошували тривогу: існувала ракетна небезпека

Тривога тривала недовго

Близько 8:45 у четвер, 14 грудня, у Києві та області оголосили повітряну тривогу. Була загроза застосування ворогом ракет, проте виявилось, що то була фальш-ціль.

"Увага! Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека! Київ — в укриття!", — попередили в Повітряних Силах ЗС України.

UPD. Станом на 9:10 тривогу в Київській та Чернігівській областях скасовано. Небо над Україною чисте.

Моніторингові канали також повідомили про ракетну небезпеку з Півночі. Вони писали про балістику в напрямку Києва. Проте о 8:50 з'явилося повідомлення, що ціль на Київ припинила своє існування. Судячи з усього — робота РЕБ.

Коли використовуються засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), радари виявляють фальш-цілі. В цьому випадку, ракет насправді нема, але радари їх фіксують. Тому оголошується повітряна тривога.

Варто зазначити, що росіяни розпочали чергову хвилю ракетного терору Києва. Так, в ніч на 11 грудня вони атакували столицю балістичними ракетами з північного напрямку. Тривогу було оголошено вже після того, як пролунали вибухи. Коли ворог запускає балістичні ракети, у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати й знищити ціль.

Також росіяни вдарили десятьма ракетами по Києву у ніч на 13 грудня. Всі вони були збиті, проте падіння уламків наробило лиха. Постраждало 53 людини, є руйнування та пошкодження.