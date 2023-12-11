Атака на Київ: стало відомо, чому повітряну тривогу увімкнули після вибухів

Ворог запускав ракети до північного напрямку

Під час чергової атаки на Київ у ніч проти 11 грудня повітряну тривогу оголосили вже після того, як пролунали вибухи. Оскільки ворог запускав балістичні ракети, у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати й знищити ціль.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, коли ворог застосовує балістику, всі дії від виявлення до знищення повітряної мети мають відбуватися максимально швидко, оскільки ці ракети летять із великою швидкістю.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить дуже швидко. Буквально — лічені хвилини для того, щоб відреагувати на протиповітряну оборону та їх знищити", — пояснив Ігнат.

Юрій Ігнат додав, що ворог запускав ракети, що летять балістичною траєкторією, з північного напрямку. Ймовірно, пуски було зроблено з території Брянської області.

Наразі невідомо, які саме балістичні ракети цієї ночі застосовували окупанти. Фахівці займаються вивченням двигунів збитих повітряних об’єктів для встановлення їхнього типу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 11 жовтня ворог запустив по Україні дрони-камікадзе та балістичні ракети. Внаслідок падіння уламків є постраждалі.