В Киеве объявляли тревогу: существовала ракетная опасность

Тревога длилась недолго

Около 8:45 в четверг, 14 декабря, в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Была угроза применения врагом ракет, однако оказалось, что это была фальш-цель.

"Внимание! Киевская, Черниговская области — ракетная опасность! Киев — в укрытие!", — предупредили в Воздушных Силах ВС Украины.

UPD. По состоянию на 9:10 тревога в Киевской и Черниговской областях отменена. Небо над Украиной чистое.

Мониторинговые каналы также сообщили о ракетной опасности с Севера. Они писали о баллистике в направлении Киева. Однако в 8:50 появилось сообщение, что цель на Киев прекратила свое существование. Судя по всему – работа РЭБ.

Когда используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радары обнаруживают фальш-цели. В этом случае ракет действительно нет, но радары их фиксируют. Потому объявляется воздушная тревога.

Следует отметить, что россияне начали очередную волну ракетного террора Киева. Так, в ночь на 11 декабря они атаковали столицу баллистическими ракетами с северного направления. Тревога была объявлена уже после того, как раздались взрывы. Когда враг запускает баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.

Также россияне ударили десятью ракетами по Киеву в ночь на 13 декабря. Все они были сбиты, однако падение обломков наделало беды. Пострадали 53 человека, есть разрушения и повреждения.