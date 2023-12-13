Війна — день 658: росіяни "ломляться" до Авдіївки не зважаючи на втрати

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Сили оборони України продовжують відбивати широкомасштабне вторгнення РФ. На сході оперативна ситуація залишається складною, при цьому "найгарячішим" напрямком залишається Авдіївський, де за добу росіяни здійснюють десятки атак, які відбивають ЗСУ. При цьому там окупаційна армія зазнає значних втрат. Так, за даними американської розвідки, з початку ворожого наступу в районі Авдіївки українські військові змогли знешкодити понад 13 тисяч російських солдатів.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 13 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. За даними АР, у новий пакет на 200 мільйонів доларів увійдуть:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові системи;

артилерійські снаряди;

ракети;

боєприпаси для руйнування перешкод;

4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

генератори та інше обладнання та запасні частини.

Що було в Україні 10 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 655: українська армія тримає фронт, ворог рветься до Авдіївки

Інформацію за 11 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 656: важкі бої на сході, Росія не припиняє атакувати Україну дронами

Все, що відбувалося 12 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна — день 657: окупанти масовано атакують у двох напрямках, ЗСУ ведуть активну оборону