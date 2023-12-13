Образився за "раба Божого": на Львівщині гучний скандал із повісткою священнику, всі деталі

Відео розлетілося мережею

Не встигли вщухнути пристрасті через масові рейди військкомів до спортзалів для вручення повісток, як спалахнув новий скандал. У Стрийському районі Львівщини повістку виписували священикові УГКЦ, а в процесі на нього з образами і навіть рукоприкладством накинувся чоловік у військовій формі — батько двох синів, які загинули у ході війни з різницею у 10 днів.

Відео інциденту, зняті вдома у священника, з’явилися у мережі. Незабаром у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що по-хамськи до священника ставилися не його представники (які й виписували чоловікові повістку), а "громадянська особа у військовій формі, яка має особисту неприязнь до священнослужителя".

На кадрах можна побачити, що чоловік у військовій формі звинувачує священника в тому, що той нібито "зажерся" і погрожує йому "завантажити як собаку", якщо той не з’явиться в ТЦК. Поруч, не перешкоджаючи агресивному чоловіку, священникові виписують повістку. Зрештою чоловік у військовій формі, використовуючи ненормативну лексику, заявляє, що злий на священника за те, що той, на похороні його сина, не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий". У ході суперечки він хватає священника за горло. Все це відбувається на очах дочки священника, яка захищає отця.

"Я тобі казав, що я тобі не пробачу, за те, що ти неграмотний ксьондз (священик, — ред)… Тут ти зажерся… Я попереджаю, якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і вантажимо тебе, як собаку… Це не погроза, ти військовозобов’язаний… Скільки тобі років, 40 із копійками? А мені 66 і я ще ходжу, добровільно служу…", – заявив чоловік у формі.

Священник поводився спокійно, підписав повістку. Тільки наприкінці у відповідь на потік образ він сказав "не треба ображати".

"Та я якби міг, я б тебе задушив", — відповів чоловік у формі і схопив священника за горло.

Увага! На відео є ненормативна лексика

На інцидент відреагував голова Львівської ОВ Максим Козицький. Він зазначив, що чоловіки на відео явно знайомі і ми не знаємо всіх обставин, але це не виправдовує образ та агресії.

"Те, що я можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися зі приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків. Прошу керівництво Львівського обласного ТЦК та СП з’ясувати, чи справді чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК, і дати оцінку їхнім діям", — написав він.

Вранці 13 грудня ситуацію пояснили у Львівському обласному ТЦК та СП. Там провели службове розслідування та встановили, що чоловік — цивільний у військовій формі.

"Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя. Водночас дії військослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який являється військовозобовʼязаним викликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних", — йдеться в повідомленні.

Пізніше Козицький повідомив, що чоловік у військовій формі, який на відео конфліктував зі священником у Стрийському районі, – батько братів Вишиваних, які загинули у російсько-українській війні з різницею у 10 днів.

Молодшого, Василя, не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Воїнові було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув за десять днів після цього – внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону.

"Як батько щиро співчуваю Василю Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам і дружині за виховання таких гідних, сильних, красивих людей, патріотів. Вічна пам’ять Героям. Але наш ворог – росіяни. Це вони вбивають українців.. Будь ласка, не шукаємо ворогів між собою", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого з українців немає права відправити на фронт у рамках загальної мобілізації. Деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути покликані лише за власним бажанням або мають право служити лише за місцем проживання.