Обиделся за "раба Божьего": на Львовщине громкий скандал с повесткой священнику, все детали

Видео разлетелось по сети

Не успели утихнуть страсти из-за массовых рейдов военкомов в спортзалы для вручения повесток, как вспыхнул новый скандал. В Стрыйском районе Львовской области повестку выписывали священнику УГКЦ, а в процессе на него с оскорблениями и даже рукоприкладством набросился мужчина в военной форме — отец двоих сыновей, погибших в ходе войны с разницей в 10 дней.

Видео инцидента, снятые дома у священника, появились в сети. Вскоре во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что по-хамски к священнику относились не его представители (которые и выписывали мужчине повестку), а "гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю".

На кадрах можно увидеть, что мужчина в военной форме обвиняет священника в том, что тот якобы "зажрался" и угрожает ему "загрузииь как собаку", если тот не явится в ТЦК. Рядом, никак не препятствуя агрессивному мужчине, священнику выписывают повестку. В конце концов мужчина в военной форме, используя ненормативную лексику заявляет что зол на священника за то, что тот, на похоронах его сына, не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий". В ходе объяснений он хватает священника за горло. Все это происходит на глазах дочери священника, которая защищает отца.

"Я тебе говорил, что я тебе не прощу, за то, что ты неграмотный ксендз (священник, — ред) … Тут ты зажрался… Я предупреждаю, если ты не приедешь, мы приезжаем с парнями и грузим тебя, как собаку… Это не угроза, ты военнообязанный … Сколько тебе лет, 40 с копейками? А мне 66 и я еще хожу, добровольно служу… ", — заявил мужчина в форме.

Священник вел себя спокойно, подписал повестку. Только в конце в ответ на поток оскорблений он сказал "не надо оскорблять".

"Да я если б мог, я б тебя задушил", — ответил мужчина в форме и схватил священника за горло.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

На инцидент отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что мужчины на видео явно знакомы и мы не знаем всех обстоятельств, но это не оправдывает оскорблений и агрессии.

"То, что я могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов. Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям", — написал он.

Утром 13 декабря ситуацию пояснили во Львовском областном ТЦК и СП. Там провели служебное расследование и установили, что мужчина — гражданский в военной форме.

"Во время осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю. В то же время, действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), который является военнообязанным, вызывался в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных", — сказано в сообщении.

Позднее Козицкий сообщил, что мужчина в военной форме, который на видео конфликтовал со священником в Стрыйском районе – отец братьев Вышиваных, погибших в российско-украинской войне с разницей в 10 дней.

Младшего, Василия, не стало 4 марта 2022 в боях в Николаевской области. Воину было 28 лет. Он служил в рядах 80-й бригады. Старший, 34-летний майор Кирилл Вышивный, погиб через десять дней после этого – в результате удара крылатых ракет по Яворивскому полигону.

"Как отец искренне сочувствую Василию Дмитриевичу из-за непоправимой утраты. Низкий поклон вам и жене за воспитание таких достойных, сильных, красивых людей, патриотов. Вечная память Героям. Но наш враг – россияне. Это они убивают украинцев. Это они убили братьев Вышиваных. Пожалуйста, не ищем врагов между собой", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого из украинцев не имеют права отправить на фронт в рамках всеобщей мобилизации. Некоторые категории военнообязанных могут быть призваны только по собственному желанию или имеют право служить только по месту жительства.