Больше сотни депутатов из Одесской области призвали в ВСУ: в ТЦК сказали, что насчет мэра

Депутаты не являются неприкосновенными категориями для вручения повестки

В Одесской области с начала полномасштабного вторжения мобилизовали больше сотни депутатов. В то же время не все должности подлежат мобилизации в ВСУ.

Об этом сообщил начальник Одесского ОТЦК и СП полковник Александр Охрименко на брифинге сегодня, 12 декабря. По его словам, процесс мобилизации в регионе продолжается.

Так, с февраля 2022 года в ряды ВСУ вступили 104 депутата городских и поселковых советов Одесской области.

"Этот процесс продолжается, он не остановлен. В Одесской области все категории военнообязанных подлежат мобилизации, нет разделения на жителей сел, поселков или города, на депутатов, на спортзалы и другие заведения", — сказал полковник Охрименко.

Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов не может быть мобилизован. По словам главы Одесского ТЦК, эта должность "запрещена государством".

"Не фамилия, а именно эта должность забронирована государством. И нет на сегодняшний день инициативы, чтобы изменить это", — добавил он.

Напомним, что начальник Малиновского ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров попал в поле зрения правоохранителей. За последние несколько лет он присвоил около 47 млн гривен. В собственности его семьи нашли несколько объектов недвижимости, а также дорогие автомобили.

Также в Одессе СБУ ликвидировала коррупционную схему. Секретарь местной военно-врачебной комиссии вместе с сообщниками выдавали поддельные документы о непригодности к службе в армии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что задержан бывший начальник Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов. У него нашли недвижимость в Испании, а также элитное авто, которое тот ввез в Украину под видом гуманитарки.