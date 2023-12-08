Собирался стать нардепом, чтобы шпионить для ФСБ: в Одессе задержали предателя (фото)

Для достижения своих целей предатель вступил в общественную организацию

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали предателя из Одессы, который работал на интересы врага. Он намеревался стать депутатом Верховной Рады, чтобы шпионить для ФСБ России.

Для поимки мужчины была проведена спецоперация. Об этом сообщает СБУ в своем Телеграм-канале.

Мужчину задержали в рамках спецоперации СБУ

Согласно материалам следствия, мужчина в последнее время занимался раскруткой собственного образа. Он пытался позиционировать себя как достойного кандидата в депутаты Верховной Рады.

Для этого он стал членом одной из местных общественных организаций. Название ее не приводится, но известно, что она занимается вопросами экологии. Предатель также активно пиарил себя. Он разместил политическую рекламу на общественном транспорте.

В ходе следствия удалось выявить, что финансирование поступало от спецслужб РФ. Сам же предатель запросил для себя зарплату в размере $5,5 тысяч. Их сотрудничество началось в октябре 2023 года. Несостоявшийся депутат с позывным "Мазепа" сдавал врагу местонахождения противокорабельных комплексов ВСУ, средств береговой обороны и ПВО. Он также вел подготовку диверсий. Связь велась через один из популярных мессенджеров.

Предатель действовал в корыстных целях

При обыске были обнаружены телефон с доказательствами переписок с российскими спецслужбами. В распоряжении сотрудников СБУ также оказалось заявление "Мазепы" на вступление в партию "Единая Россия". Предатель надеялся, что сможет войти в оккупационную администрацию РФ в случае захвата Одессы.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ. Теперь "общественнику" светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала "смотрящего" за Винницкой областью. Преступная группировка вела деятельность более 10 лет.