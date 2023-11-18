Полиция взялась за окружение "Нарика"? О чем говорят задержания криминальных авторитетов в Днепре

Накануне выходных, в пятницу, 17 ноября, правоохранители задержали двух криминальных авторитетов из Днепра – Сергея Сводина, он же "Сводик", и Сергея Шуваева, известного также как "Мазепа". Задержаны они были по подозрению в создании преступной организации для кражи у государства 70 гектаров земли водного фонда.

Как сообщает сайт Национальной полиции Украины, бывший глава райгосадминистрации поделил землю на 35 участков по 2 гектара, раздав их подставным лицам, родственникам и участникам схемы. На данной земле планировали построить коттеджный городок. В ходе следственных мероприятий были изъяты 200 тысяч долларов, 80 тысяч евро, авто, оружие и документы.

Как утверждают в популярных Telegram-каналах, задержанные входят в близкий круг бизнесмена Александра Петровского. Всего же в состав преступной группы якобы входили 6 человек.

Действительно, как писали в свое время СМИ, село Песчанка — любимое место отдыха для многих жителей Днепра и области, расположенное на левом берегу реки Самара в месте впадения в нее рек Песчанка и Подпольная. Тут много отличных мест для отдыха — платные и бесплатные пляжи, возможен был отдых с палатками. Да и большое количество баз и санаториев возникли на этом месте не просто так. Добраться же до места отдыха можно было как на авто, так и на автобусе.

Словом, застройка данного места загородным жильем, действительно может принести хорошую прибыль, на которую вероятно и польстились "авторитеты".

Заметим что Сергей Сводин-"Сводик", личность весьма примечательная, 1957 года рождения ранее он был судим по статье 144 УК УССР (вымогательство), также характеризовался как цеховик, картежник, наперсточник, разбойник, вымогатель.

В 2019-м году был внесен в базу "Миротворца" за дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Однако по-настоящему он стал известен в 2020-м году, когда во время голосования за "антиворовской закон" №2513 депутатам прокрутили перехват телефонных разговоров "Сводика", в том числе касавшиеся этого законопроекта.

Также по данным профильных сайтов, Сергей Сводин близок сразу к обоим лицам, с которыми сегодня ассоциируется днепровский криминал – бизнесмен Александр Петровский, которого считают криминальным авторитетом "Нариком", и "смотрящий" за Днепром Сергей Олейник. Он же вор в законе "Умка". Последнего хотят судить как раз по "антиворовскому" закону.

Сергей Шуваев-"Мазепа" предпочитает больше пребывать в "тени", но все же иногда попадает в информационное пространство. К примеру, в 2018-м году стало известно, что от его имени с владельцев тату-салонов Днепра вымогали по 1000 долларов в месяц.

Сын Сергея Шуваева – Артур, также пошел по стопам отца, во всяком случае его фамилия по данным профильных сайтов, мелькает в уголовных делах по деятельности мошеннических call-центров. В том числе с "разборками" вокруг них.

По данным "Телеграфа", это задержание может стать попыткой "зачистить" Днепр от влияния Александра Петровского и связываемых с ним лиц, как это ранее произошло в Кривом Роге. В пользу этого говорит тот факт, что в понедельник, 13 ноября, правоохранители задержали братьев Александра и Павла Лисовченко, также приближенных к Александру Петровскому.