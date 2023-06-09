"Особенный" криминальный авторитет? ПЦУ поздравила скандального бизнесмена "Нарика" с днем рождения

Александр Петровский в день своего рождения получил поздравления от ПЦУ

Скандальній украинский бизнесмен Александр Петровский по прозвищу "Нарик", представители которого год назад избили журналистов в Днепре, в день своего рождения удостоился личного поздравления от Днепровской епархии Православной Церкви Украины.

Оно было опубликовано на странице епархии в Facebook.

"Александр Владимирович Петровский – это человек доброй души и милостивого сердца, верный сын святого города Днепра и Украины, который всем сердцем любит свой родной город, болеет за судьбу нашей Родины и Поместной Церкви. Благодаря Александру Владимировичу и его друзьям в нашей епархии появляются новые храмы и монастыри, проводятся различные духовно-патриотические мероприятия", — говорится в сообщении.

Также в нем были перечислены заслуги, за которые "Нарик" удостоился поздравления. В их числе — поддержка украинской армии, пострадавшим от войны и переселенцам.

Меценат или криминальная фигура?

Репутация и биография Александра Петровского изобилует белыми пятнами, которые, по данным СМИ, объясняются просто – его официальное жизнеописание фактически начинается в начале 2000-х годов с организации им благотворительного фонда "Солидарность" в Днепре. Чем бизнесмен занимался в 90-х и как собственно стал успешным предпринимателем – неизвестно.

Впрочем, уже в 2004-м году сайт "Украина криминальная" утверждал, что Александр Петровский на самом деле Александр Налекрешвили, уроженец Грузии 1972 года рождения. После переезда в Днепр матери будущий бизнесмен или авторитет и сменил фамилию, взяв ее у отчима.

По версии журналистов, примерно на это же время началась криминальная карьера Петровского-Налекрешвили, получившего прозвище "Нарик". Вскоре в его бригаде действовали десятки бойцов, которые занимались рэкетом, мошенничеством, обманом граждан при игре в наперстки и прочими традиционными для бандитов того периода делами. Тогда же он якобы заимел связи с российским бизнесменом и будущим политиком Умаром Джебраиловым, якобы имевшем отношение к чеченским ОПГ.

В 1993-м году против Нарика было возбуждено уголовное дело по факту рэкета и мошенничества при получении кредита в одном из банков города фирмой, чей директор был запуган ОПГ авторитета. Правда, это дело закончилось ничем.

Ярко начавшаяся карьера Александра Петровского едва не закончилась в середине 90-х с выходом из тюрьмы легенды бандитского Днепропетровска Александра Мильченко, он же Матрос. Один из "пионеров" рэкета в СССР, Матрос провел за решеткой почти 10 лет. После его освобождения в 1995-м году по Днепру прокатилась волна убийств местных авторитетов, и, как утверждает "Украина криминальная", в ходе этого отстрела покушались и на Александра Петровского, однако пули принял на себя телохранитель.

Со смертью Матроса в 1997-м году Петровский даже якобы занял его место рядом с экс-премьером Украины Павлом Лазаренко, правда, когда за последнего взялись правоохранители, к Петровскому вопросов не было. Лишь в ноябре 2000-го за него снова взялись; при этом сам он в родном городе отсутствовал.

Последний раз проблемы с правоохранителями у Александра Петровского возникали в 2004-м году за избиение сотрудника "Беркута", с тех пор официально он считается бизнесменом и меценатом, одним из тех, кто неким образом, но сильно помог получению православной церковью Украины томоса в 2019-м году.

Незадолго до начала российской агрессии охрана Александра Петровского напала на журналистов, снимавших гостей бизнесмена Игоря Коломойского на его дне рождения, одним из которых и был "Нарик".

С началом же российской агрессии Александр Петровский покинул Украину и пребывает за ее пределами – в Словакии, и может сотрудничать с оккупантами, продавая зерно с принадлежащих ему агропредприятий с оккупированных территорий, писали СМИ

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2021 году в Днепре была избита активистка Наталья Эшонкулова. Позже она заявила, что это дело рук людей Петровского.