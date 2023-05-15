От рок-певца до криминального авторитета: кто в ТРО защищает Украину под Бахмутом

Украину защищают разные люди, но цель у них одна, сказал Игорь Шепетин

С началом полномасштабного вторжения много известных украинских деятелей культуры и спорта пошли на фронт. Недавно на передовой засветился всемирноизвестный боксер Александр Усик, который пообещал уничтожать врагов до тла.

В интервью Шеф-редактору Obozrevatel Оресту Сохару командир 135-го батальона 114-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая сейчас защищает Бахмут, Игорь Шепетин рассказал, кто из известных людей служил и продолжает служить в его подразделении.

Игорь Шепетин отметил, что гордится каждым своим бойцом. Он перечислил множество известных в шоу-бизнесе персон, которые 24 февраля 2022 года стали на защиту своей родины.

Так, Украину защищали и продолжают защищать: солист рок-группы O.Torvald Евгений Галич; шоумен Юрий Иванысько; музыкант Роман Недзельский; предприниматель Владимир Дидух. По словам Шепетина, Дидух с двумя сыновьями пришел в первые дни войны записываться в добровольцы.

"Владимир Дидух известен в народе как "Вова Морда" и в прошлой жизни занимался совсем другими делами (был криминальным авторитетом — Ред.). И очень важно, очень значительно, что Владимир сегодня вместе с сыновьями находится на передовой под Бахмутом", — добавил Орест Сохар.

Игорь Шепетин отметил, что действительно, в его подразделении служат кардинально разные люди, но их объединяет одна цель — свободная и независимая Украина. Также он добавил, что Олег Винник, который после полномасштабного вторжения резко изчез из медиаполя, поставляет автомобили ВСУ с маркировками "Вовчиці". Кроме того, помощь оказывают Тина Кароль, Настя Каменских, Даша Астафьева, Джамала, группа "Казка", Мила Нитич, ФК "Динамо" Киев и другие.

"Многие звезды, артисты, спортсмены нам помогают. Некототые даже записывают лично видео для бойцов, это их очень мотивирует. Я боюсь кого-то забыть назвать, но всем очень благодарен за помощь", — резюмировал командир 135-го батальона 114-й бригады ТРО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что попрок-группа Imagine Dragons выпустила эмоциональный клип о войне в Украине, который был снят в прифронтовых районах Николаевской области. Главным героем клипа стал мальчик Саша, который вместе с семьей продолжает жить в разрушенном доме без воды, света и других коммуникаций.