Культовые Imagine Dragons выпустили эмоциональный клип о войне в Украине (видео)

Клип пробирает до глубины души из-за кадров разрушенных домов и судьбы юного украинца, который переживает все ужасы войны

Культовая американская группа Imagine Dragons выпустила трогательный клип на песню Crushed. Главная роль в видеоролике принадлежит украинскому мальчику, который живет на передовой во время полномасштабного вторжения россии.

Клип опубликован сегодня, 10 мая, на официальной странице Imagine Dragons в YouTube и за час набрал больше 16 тысяч просмотров и 43 тысячи лайков.

На кадрах ролика видны дома, разрушенные обстрелами россиян; ракеты, которые торчат из земли; разбитые улицы и школа, которая тоже пострадала от оккупантов. Главный герой клипа — мальчик Саша из прифронтового города, который на протяжении долгих месяцев вынужден жить без света, воды и других бытовых вещей. Клип был снят на передовой в Украине, поэтому все кадры разрушений реальные.

Группа Imagine Dragons призывает людей во всем мире делать подертвования в фонды помощи Украине и ее жителям.

"История Саши душераздирающая, и таких, как он, тысячи, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня его семья без электричества и других основных коммунальных услуг. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в United24 и поднять свой голос в этом направлении", — говорится в описании к видео на YouTube.

В комментариях под клипом украинцы поблагодарили группу Imagine Dragons, на песнях которых многие выросли, за поддержку Украины в это тяжелое время:

От лица всей Украины выражаю большую благодарность за вашу поддержку! Я никогда не сомневалась в вас, для меня вы самая лучшая группа!

Безграничная благодарность за огласку, за то, что не молчите о горе, постигшем Украину. Слава Украине.

Большое спасибо за вашу поддержку! Это много значит для нас. Надеюсь снова увидеть ваше выступление в Киеве, после победы.

Спасибо за вашу поддержку, за все еще вы делаете! Билеты на ваш концерт все еще у меня на руках. Они ждут победы и она обязательно скоро наступит.

Я из оккупированного Мариуполя. Вот уже год я живу под оккупацией людей, которые разрушили мой город. Жду когда вернусь в родную страну. Слава Украине.

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