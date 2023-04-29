Кому чиновница Минздрава подарила клип группы "Антитіла": в скандале всплыли новые детали

Стало известно, кому Инна Солодка посвятила клип группы "Антитела"

Скандал с участием государственного секретаря Министерства здравоохранения Инной Солодкой набирает обороты. Женщина получила "славу" после того, как записала кавер на песню группы "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Теперь стало известно, для кого именно была записана композиция.

Как написала в Facebook журналист Любовь Величко, песня была записана для мецената Алексея Лясковца.

"Все гораздо интереснее, чем мы думали. Оказывается, любимый госсекретарь Министерства здравоохранения Инны Солодкой – Алексей Лясковец – меценат, адвокат, арбитражный управляющий, кандидат экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей, волонтер и военный с позывным "Британец". Ну и что, скажете вы. Дело в том, что об этом романе знает уже полминистерства. Потому что романтические свидания проходят прямо в кабинете Солодкой. Об этом мне рассказали три работника министерства. Они возмущены, потому что не раз по несколько часов ждали, пока Солодка и ее возлюбленный выйдут из кабинета. Но кто же будет ссориться с руководством?" — написала Величко.

Журналист также обратила внимание, что в одной из строк песни Солодка говорит фразу "Вот мое плечо, Брит. Я рядом".

"Брит – это сокращенно от "Британец". Это все напоминает какой-то сюр", — добавила Величко.

Алексей Лясковец

Также журналистка опубликовала скрины комментариев под клипом Солодкой.

"Публично радуется личному счастью Ирина Микичак, которая работала в Минздраве до апреля 2023 года. Ее цитата под сообщением Солодкой о клипе "Крепость Бахмут": "Уважаю ваше искреннее чувство, восхищаюсь отвагой и талантом! Пусть "Брит" вернется с победой", — добавила она.

Она также отметила, что Лясковцу, как гражданскому лицу, должны были запретить появляться в здании Министерства здравоохранения, так как это режимный объект.

"Может, у них там действительно дела государственной важности за закрытыми дверями решаются? Прошу Минздрав провести внутреннюю служебную проверку на этот счет. Потому что пока больше вопросов, чем ответов. На мои вопросы на этот счет Алексей Лясковец и Инна Солодка не ответили, может хотя бы в рамках закрытой служебной проверки все станет понятнее. Что-то мне подсказывает, что крутить романы на рабочем месте – это как минимум не этично", – добавила Величко.

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