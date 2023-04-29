Кому чиновниця МОЗ подарувала кліп гурту "Антитіла": у скандалі спливли нові деталі

Стало відомо, кому Інна Солодка присвятила кліп гурту "Антитіла"

Скандал за участю державного секретаря Міністерства охорони здоров’я Інною Солодкою набирає обертів. Жінка здобула "славу" після того, як записала кавер на пісню гурту "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Тепер стало відомо, для кого саме було записано композицію.

Як написала у Facebook журналіст Любов Величко, пісня була записана для мецената Олексія Лясковця.

"Все набагато цікавіше, ніж ми думали. Виявляється, улюблений держсекретаря Міністерства охорони здоров’я Інни Солодкої – Олексій Лясковець – меценат, адвокат, арбітражний керуючий, кандидат економічних наук, кандидат юридичних наук, кандидат на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, волонтер та військовий із позивним "Британець". Ну і що, скажете ви. Справа в тому, що про цей роман знає вже півміністерства. Тому що романтичні побачення проходять прямо в кабінеті Солодкої. Про це мені розповіли три працівники міністерства. Вони обурені, бо не раз по кілька годин чекали, поки Солодка та її коханий вийдуть із кабінету. Але хто ж сваритиметься з керівництвом?" — написала Величко.

Журналіст також звернула увагу, що в одному з рядків пісні Солодка каже фразу "Ось моє плече, Брит. Я поряд".

"Брит — це скорочено від "Британець". Це все нагадує якийсь сюр", — додала Величко.

Олексій Лясковець

Також журналістка опублікувала скріни коментарів під кліпом Солодкою.

"Публічно радіє особистому щастю Ірина Микичак, яка працювала в МОЗ до квітня 2023 року. Її цитата під повідомленням Солодкої про кліп "Фортеця Бахмут": "Поважаю ваше щире почуття, захоплююсь відвагою та талантом! Нехай "Брит" повернеться з перемогою", — додала вона.

Вона також зазначила, що Лясковцю, як цивільній особі, мали заборонити з’являтися у будівлі Міністерства охорони здоров’я, оскільки це режимний об’єкт.

"Може, у них там справи державної важливості за зачиненими дверима вирішуються? Прошу МОЗ провести внутрішню службову перевірку з цього приводу. Бо поки що більше запитань, ніж відповідей. На мої питання з цього приводу Олексій Лясковець та Інна Солодка не відповіли, може хоча б у рамках закритої службової перевірки все стане зрозумілішим. Щось мені підказує, що крутити романи на робочому місці – це як мінімум не етично”, – додала Величко.

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