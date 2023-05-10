Культові Imagine Dragons випустили емоційний кліп про війну в Україні (відео)

Кліп пробирає до глибини душі через кадри зруйнованих будинків та долю юного українця, який переживає всі жахи війни

Культовий американський гурт Imagine Dragons випустив зворушливий кліп на пісню Crushed. Головна роль у відеоролику належить українському хлопчику, який мешкає на передовій під час повномасштабного вторгнення росії.

Кліп опублікований сьогодні, 10 травня, на офіційній сторінці Imagine Dragons у YouTube і за годину набрав понад 16 тисяч переглядів та 43 тисячі лайків.

На кадрах ролика видно будинки, зруйновані обстрілами росіян; ракети, що стирчать із землі; розбиті вулиці та школа, яка теж постраждала від окупантів. Головний герой кліпу — хлопчик Сашко із прифронтового міста, який упродовж довгих місяців змушений жити без світла, води та інших побутових речей. Кліп був знятий на передовій в Україні, тож усі кадри руйнувань реальні.

Група Imagine Dragons закликає людей у всьому світі робити пожертвування до фондів допомоги Україні та її мешканцям.

"Історія Сашка розриває серце, і таких, як він, тисячі, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без електрики та інших основних комунальних послуг. Будь ласка, подумайте про те, щоб зробити пожертву в United24 і підняти свій голос у цьому напрямку", — йдеться в описі відео на YouTube.

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