Ранили должника и хотели взорвать полицейский спецназ: подельники авторитета "Нарика" терроризировали Днепр

Братья устроили настоящие разборки, повезло что пострадал лишь один человек

В понедельник, 13 ноября, город Днепр на короткое время стал центром криминальных "разборок". В ходе неудавшегося разговора двоє мужчин бросили гранату в собеседника, ранив его. Вторая граната полетела в спецназ полиции, пытавшийся их задержать, но к счастью, не взорвалась.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Начав свой путь на проспекте Свободы, подозреваемые пытались скрыться и по дороге выкинули пистолет Макарова, но были задержаны после погони на улице Павлова.

Как заявили в полиции, причиной "разборок" стали долговые отношения между подозреваемыми – родными братьями 47 и 53 лет – и их 51-летним оппонентом. По данным местных Telegram-каналов задержанными являются братья Александр и Павел Лисовенко, являющиеся приближенными к криминальному авторитету "Нарику", более известному как Александр Петровский, бизнесмен и меценат, удостоившийся поздравления с днем рождения от ПЦУ.

Что же касается братьев Лисовенко, то, по данным оперативных баз МВД, которые в свое время публиковали СМИ, старший из братьев Александр Лисовенко известен в криминальных кругах как "Кайдак" и поддерживал отношения с киевской ОПГ "Киселя". А также как утверждалось в записке, ОПГ "Кайдака" контролировала ряд днепровских фирм

Сам Александр Лисовенко-"Кайдак" родился 25 ноября 1970 года в селе Крутояровки Межевского района Днепропетровской области, затем занялся спортом и в таком качестве попал в ОПГ "Нарика". В 1996-м он даже был приговорен по статье "противодействие хозяйственной деятельности" к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Правда, уже в мае 1998 года был арестован по подоз­рению в мошенничестве с финансами.

В настоящий момент братьям "светят" наказания по статьям 115 УК Украины – "Покушение на убийство" и 263 "Незаконное владение оружием", что грозит им соответственно 15 и 7 годами лишения свободы.

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