Без штанов, но в маске: Извращенец в Днепре преследовал девушку (видео)

Поджидал ее в подъезде

В Днепре, где сегодня произошел скандал на фоне акции протеста горожан, продолжаются ошеломляющие инциденты. В одном из спальных районов города мужчина со спушенными штанами преследовал зашедшую в подъезд девушку.

К счастью, она успела заскочить в лифт. Видео с камер наблюдения публикует местный телеграм-канал "Днепр Оперативный".

Отмечается, что ужасное событие произошло на левом берегу города, на улице Калиновой. Мужчина пытался догнать девушку.

Неизвестный последовал за девушкой, которая выгуливала собаку. Но когда она вошла в подъезд, погнался за ней со спущенными брюками.

"К счастью, девушка быстро зашла в лифт", — отмечается в сообщении.

Горожане узнали извращенца и отметили, что это не первый случай, когда он показывает свои гениталии.

"Этот самый парень на Клочко 6 (мемориал вблизи 139 школы в Днепре) также показывал гениталии. И месяц назад еще в том же месте был. Но на этот раз уже в маске (точно тот же). Ему лет 20, на видео видно лицо ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине возле железнодорожной станции мужчина напал на прохожую и изнасиловал ее.