Без штанів, але у масці: Збоченець у Дніпрі переслідував дівчину (відео)

Чатував на неї у під'їзді

У Дніпрі, де сьогодні стався скандал на тлі акції протесту містян, продовжуються приголомшливі інциденти. В одному зі спальних районів міста чоловік зі спушеними штанами переслідував дівчину, яка зайшла до підʼїзду.

На щастя, вона встигла заскочити в ліфт. Відео з камер спостереження публікує місцевий телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

Зазначається, що жахлива подія сталась на лівому березі міста, на вулиці Калинова. Чоловік намагався наздогнати дівчину.

Невідомий прослідкував за дівчиною, яка вигулювала собаку. Та коли вона зайшла до під'їзду, погнався за нею зі спущеними штанами.

"На щастя, дівчина швидко зайшла до ліфта", — зазначається у повідомленні.

Містяни впізнали збоченця і зазначили, що це не перший випадок, коли він показує свої геніталії.

"Цей самий хлопець на Клочко 6 (меморіал поблизу 139 школи у Дніпрі) також показував геніталії. І місяць тому ще в тому ж самому місці був. Але цього разу вже у масці (точно той самий). Йому років 20, на відео видно обличчя", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині неподалік залізничної станції чоловік напав на перехожу і зґвалтував її.