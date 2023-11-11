У Дніпрі акція протесту проти міської влади: мер міста Філатов облаяв мітингувальників

Не ображайтеся. Ви – у…

Субота, 11 листопада, у Дніпрі почалась з акції протесту "Гроші на ЗСУ" проти того, як місцева влада розподіляє бюджет міста та проти самого міського голови Бориса Філатова. Люди обурені тим, що, замість задоволення потреб ЗСУ та направлення коштів на допомогу бійцям, у місті викладають бруківку чи інвестують в інші менш нагальні питання.

Борис Філатов, відомий своїми скандальними заявами та відсутністю цензури в них, відповів протестантам у своєму ж дусі — матом. Реакція користувачів мережі, судячи з коментарів у місцевих телеграм-каналах, не змусила себе чекати.

Мирна акція проходила під будівлею міської ради. Люди вийшли з транспарантами, на яких було написано "Філат Офшоров, гроші на дрони!", "Усі навколо корисні ідіоти, один лиш я людина — телефон", "Ви кладете бруківку для росіян?" та багато інших.

Акція протесту буде, ймовірно, не одноразовою, адже дніпрян закликають приєднуватись до неї щосуботи.

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

На що сам Філатов відреагував вельми красномовно:

"Дивіться, шановні "активісти", "волонтери" та "мітингарі", безумовно та попри все я вважаю вас не просто корисними ідіотами.

Не ображайтеся. Ви – у@бки.

А містечкові "борці з корупцією" – це навіть не у@бки"

Мешканців міста така реакція мера обурила. Також у місцевому телеграм-каналі дніпряни в анонімному голосуванні вказали, що хочуть змінити голову міста: 62% проголосували "за", ще 32% проти таких змін, а 16% не знають, чого хочуть.

Звичайно, що серед коментаторів, які реагували на заяву Філатова, були і ті, хто підтримав скандального мера, мовляв, він хоч щось робить.

Тим часом "Телеграф" раніше писав, що, поки спливають корупційні скандали, Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік. Закон ухвалено в цілому.