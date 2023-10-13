Мало спасати, а стало могилою: на Дніпропетровщині під час будівництва укриття загинув підліток

Хлопець допомагав вітчиму будувати споруду

Поки російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, майже по всій Україні будують підземні укриття. Однак, на Дніпропетровщині будівництво захисної споруди закінчилося трагедією.

У четвер, 12 жовтня, у селі Бикове Криничанського району Дніпропетровської області під час будівництва підземного укриття поблизу місцевої гімназії бетонний блок впав на 15-річного підлітка, повідомляє Дніпро Оперативний.

Зазначається, що школяр допомагав вітчиму будувати споруду. Близько 15:45 відбулось падіння бетонних фундаментних блоків, якими привалило підлітка і травмувало ще одного чоловіка. Від отриманих травм 15-річний хлопець помер на місці.

Постраждалого 44-річного чоловіка забрала "швидка". У стані середньої тяжкості він був доставлений у Камʼянську міську лікарню.

Нагадаємо, у Києві вирішили закрити доступ до укриттів у закладах дошкільної освіти для сторонніх. Тепер укриття в таких закладах можуть використовуватись лише учасниками освітнього процесу — тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями.