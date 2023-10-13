Должно было спасать, а стало могилой: в Днепропетровской области во время строительства укрытия погиб подросток

Парень помогал отчиму строить сооружение

Пока российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, почти по всей Украине строят подземные укрытия. Однако на Днепропетровщине строительство защитного сооружения закончилось трагедией.

В четверг, 12 октября, в селе Быково Криничанского района Днепропетровской области во время строительства подземного укрытия вблизи местной гимназии бетонный блок упал на 15-летнего подростка, сообщает Днепр Оперативный.

Отмечается, что школьник помогал отчиму строить сооружение. Около 15:45 произошло падение бетонных фундаментных блоков, которыми привалило подростка и травмировало еще одного мужчину. От полученных травм 15-летний парень скончался на месте.

Пострадавшего 44-летнего мужчину забрала "скорая". В состоянии средней тяжести он был доставлен в городскую больницу.

Напомним, в Киеве решили закрыть доступ к укрытиям в заведениях дошкольного образования для посторонних. Теперь укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса, то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не могут пользоваться этими укрытиями.