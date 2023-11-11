В Днепре акция протеста против городских властей: мэр города Филатов обругал митингующих

Не обижайтесь. Вы – в…

Суббота, 11 ноября, в Днепре началась с акции протеста "Деньги на ВСУ" против того, как местные власти распределяют бюджет города и против самого городского головы Бориса Филатова. Люди возмущены тем, что вместо удовлетворения потребностей ВСУ и направления средств на помощь бойцам, в городе выкладывают брусчатку или инвестируют в другие менее актуальные вопросы.

Борис Филатов, известный своими скандальными заявлениями и отсутствием цензуры в них, ответил протестантам в своем же духе – матом. Реакция пользователей сети, судя по комментариям в местных телеграмм-каналах, не заставила себя ждать.

Мирная акция проходила под зданием городского совета. Люди вышли с транспарантами, на которых было написано "Филат Оффшоров, деньги на дроны!", "Все вокруг полезны идиоты, один только я человек — телефон", "Вы кладете брусчатку для россиян?" и многие другие.

Акция протеста будет, вероятно, не разовой, ведь днепрян призывают присоединяться к ней каждую субботу.

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста

На что сам Филатов отреагировал весьма красноречиво:

"Смотрите, уважаемые "активисты", "волонтеры" и "митингующие", безусловно и, несмотря ни на что, я считаю вас не просто полезными идиотами.

Не обижайтесь. Вы – у@бки.

А местечковые "борцы с коррупцией" – это даже не у@бки"

Жителей города такая реакция мэра возмутила. Также в местном телеграм-канале днепряне в анонимном голосовании указали, что хотят сменить главу города: 62% проголосовали "за", еще 32% против таких изменений, а 16% не знают, чего хотят.

Конечно, среди комментаторов, реагировавших на заявление Филатова, были и те, кто поддержал скандального мэра, мол, он хоть что-то делает.

Тем временем "Телеграф" ранее писал, что, пока идут коррупционные скандалы, Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год. Закон принят в целом.