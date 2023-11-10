Вечір п’ятниці вдався: семеро людей застрягли у колекторі у Дніпрі — довелося кликати рятувальників (фото)

Навіщо компанія залізла під землю, невідомо

У Дніпрі компанія молодих людей заблукала в колекторі. Як вони там опинилися і навіщо невідомо, проте рятувальники оперативно звільнили постраждалих.

Про це розповіли у ДСНС України у Дніпропетровській області. Скільки часу компанія провела під землею достеменно невідомо.

До рятувальників звернулися самі постраждалі, які заблукали у колекторі завглибшки 3 метри. Самостійно семеро товаришів вибратися не змогли та вирішили звернутися до екстрених служб. НП сталася біля вулиці Воскресенська Шевченківського району Дніпра.

На місце прибули дві одиниці техніки та 10 рятувальників. За допомогою спеціального інструменту вони розкрили кришку люка, спустили сходи та допомогли групі піднятися на поверхню.

Про стан їхнього здоров’я зараз нічого невідомо, як і про причини спуститися під землю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фестивалі Burning Man через негоду застрягли сотні людей. На жаль, є загиблі.