Дві години над землею: десятки туристів застрягли на підйомнику на Закарпатті (фото)

Туристи застрягли у горах на зламаній канатній дорозі

На одному з гірськолижних курортів Закарпаття під час роботи зламалася канатна дорога. Рятувальники дві години знімали туристів, які застрягли на підйомнику.

Про це у четвер, 9 листопада, повідомила пресслужба ДСНС. Там зазначили, що туристи застрягли на п’ятиметровій висоті.

Інцидент стався у селищі Міжгір’я Хустського району в районі гори Босничка. У цей момент на крісельному підйомнику перебувало 22 людини, серед яких четверо дітей.

"Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що медичної допомоги жоден турист не потребував.

Надзвичайники опублікували фото з рятувальної операції. Вона відбувалася над крутим схилом гори. Сніг на Закарпатті ще не випав, що полегшувало роботу рятувальникам. Судячи зі знімків, туристів знімали по одному за допомогою мотузок, та імпровізованого крісла.

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