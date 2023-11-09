Два часа над землей: десятки туристов застряли на подъемнике на Закарпатье (фото)

Туристы застряли в горах на сломанной канатной дороге

На одном из горнолыжных курортов Закарпатья во время работы сломалась канатная дорога. Спасатели два часа снимали туристов, застрявших на подъемнике.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС. Там отметили, что туристы застряли на пятиметровой высоте.

Инцидент произошел в поселке Межгорье Хустского района в районе горы Босничка. В этот момент на кресельном подъемнике находились 22 человека, среди которых было четверо детей.

"В течение двух часов чрезвычайным удалось эвакуировать всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в медицинской помощи ни один турист не нуждался.

Чрезвычайники опубликовали фото спасательной операции. Она проходила над крутым склоном горы. Снег в Закарпатье еще не выпал, что облегчало работу спасателям. Судя по снимкам, туристов снимали по одному с помощью веревок и импровизированного кресла.

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