Два часа над землей: десятки туристов застряли на подъемнике на Закарпатье (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Туристы застряли в горах на сломанной канатной дороге
На одном из горнолыжных курортов Закарпатья во время работы сломалась канатная дорога. Спасатели два часа снимали туристов, застрявших на подъемнике.
Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС. Там отметили, что туристы застряли на пятиметровой высоте.
Инцидент произошел в поселке Межгорье Хустского района в районе горы Босничка. В этот момент на кресельном подъемнике находились 22 человека, среди которых было четверо детей.
"В течение двух часов чрезвычайным удалось эвакуировать всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в медицинской помощи ни один турист не нуждался.
Чрезвычайники опубликовали фото спасательной операции. Она проходила над крутым склоном горы. Снег в Закарпатье еще не выпал, что облегчало работу спасателям. Судя по снимкам, туристов снимали по одному с помощью веревок и импровизированного кресла.
Ранее "Телеграф рассказывал о трагедии на Говерле, где из-за непогоды погиб турист. Его друга успели спасти.