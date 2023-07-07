Собаку, потерявшуюся во время Каховской трагедии, вернули хозяевам: видео трогательной встречи

Собаку спасли и вернули хозяевам зооволонтеры

В Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС затопило окрестные города и села, в смертельной водяной ловушке оказались тысячи как домашних, так и диких животных. Их спасением занимались волонтеры и спустя месяц после трагедии им удалось вернуть хозяйке собаку, которая потерялась в те дни.

Трогательное видео встречи собаки со своими хозяевами появилось в сети.

Радости не было предела, ее бурно выражали и люди и собака. Пес прыгал от радости, скулил, тыкался носом в людей и излучал полный восторг, что наконец снова оказался рядом с хозяевами. В конце концов, он повалил женщину на землю и начал "обнимать" ее.

Люди также были очень растроганы встречей, видно, как сильно они скучали и переживали о своем питомце. Собаку спасли и передали хозяевам волонтеры известной зоозащитной организации UAnimals. Они спасали животных с первого дня Каховской трагедии.

Как рассказывал "Телеграф", украинский военный Александр Ляшук потерял своего кота по кличке "Шайба", который стал любимчиком людей в социальных сетях. Мужчина попросил помощи и пообещал вознаграждение тому, кто поможет отыскать любимца.