Собаку, який загубився під час Каховської трагедії, повернули господарям: відео зворушливої зустрічі

Собаку врятували та повернули господарям зооволонтери

У Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС затопило навколишні міста та села, у смертельній водяній пастці опинилися тисячі як домашніх, так і диких тварин. Їхнім порятунком займалися волонтери і через місяць після трагедії їм вдалося повернути власниці собаку, який загубився тими днями.

Зворушливе відео зустрічі собаки зі своїми господарями з’явилося у мережі.

Радості не було меж, її бурхливо виражали і люди, і собака. Пес стрибав від радості, скиглив, тикався носом у людей і випромінював повне захоплення, що нарешті знову опинився поряд із господарями. Зрештою, він повалив жінку на землю і почав "обіймати" її.

Люди також були дуже зворушені зустріччю, видно, як сильно вони сумували та переживали за свого улюбленця. Собаку врятували та передали господарям волонтери відомої зоозахисної організації UAnimals. Вони рятували тварин з першого дня Каховської трагедії.

Як розповідав "Телеграф", український військовий Олександр Ляшук загубив свого кота на прізвисько "Шайба", який став улюбленцем людей у соціальних мережах. Чоловік попросив допомоги та пообіцяв винагороду тому, хто допоможе відшукати чотирилапого.