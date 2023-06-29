У бійця ЗСУ зник кіт, який став зіркою соцмереж: за допомогу у пошуках обіцяють гроші

Котик свого часу встиг засвітитися і на телебаченні

Український військовий Олександр Ляшук втратив свого кота на прізвисько "Шайба", який став улюбленцем людей у соціальних мережах.

Про це боєць ЗСУ повідомив у себе на сторінці у Тік-Ток.

За словами військового, він безуспішно намагається знайти кота вже понад два тижні.

"Він для мене як моя дитина, це розбиває моє серце. Коли він зник, то був без нашийника та розвантаження, зовсім як звичайний котик. Якщо ви думаєте, що ви його знайшли або бачили схожого, напишіть мені в соцмережах місце, де ви бачили, а якщо є, то надсилайте фото/відео. Сподіватимемося і віритимемо в краще", — написав військовий.

Тому, хто допоможе знайти тварину, Ляшук обіцяє винагороду у розмірі 20 тисяч гривень.

Станом на 29 червня ролик зібрав майже 2,5 мільйони переглядів. У коментарях люди пропонують свою допомогу.

Зазначимо, що "Шайба" свого часу також встиг засвітитись і на телебаченні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Кривому Розі після удару окупантів по житловому будинку з-під його завалів вдалося дістати кота.