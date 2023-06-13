Витягли з самого пекла: у Кривому Розі з-під завалів дістали кота (фото і відео)

Рятувальники щедро напували тваринку водою, аби їй покращало після перебування в задимленому приміщенні

У Кривому Розі триває рятувальна операція на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Представники ДСНС розбирають завали і ліквідовують місця загоряння, а також шукають тих, хто вижив. Одним із тих, кого їм вдалося врятувати, став і кіт Шаміль.

Про цей кейс детальніше розповіли представники місцевого телеканалу "Перший міський". Відомо, що домашній улюбленець перебував в одній із квартир на п'ятому поверсі, а, отже, його житло одним із перших прийняло на себе удар ворожого снаряду.

На записі видно, що кіт майже не пручається діям рятувальників, котрі щедро напувають його водою після того, як дістали з-під завалів. Коментар одного зі спеціалістів "Пий, красунчику!" лише підтверджує те, що тваринка могла надихатися чадним димом.

Та, сподіваємося, із Шамілем буде все в порядку, тим більше, що його власниця встигла вибігти із квартири після прильоту. На жаль, її чоловіка привалило дверима, про його долю поки не повідомляється. У редакції "Першого міського" висловлюють сподівання, що з обома "котобатьками" Шаміля все буде добре.

Домашніх улюбленців теж витягують з-під завалів будинку

Порятунок домашнього улюбленця ще раз демонструє людяність українців і те, що навіть найменше життя для нас важливе. Про це свідчать і коментарі у соцмережах.

Тим часом відомо уже про шістьох загиблих осіб, також десятки жителів багатоповерхівки отримали поранення різної тяжкості. Додамо, що окрім будинку, в Кривому Розі також пошкоджено ще кілька цивільних об'єктів.