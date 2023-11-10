Вечер пятницы удался: семь людей застряли в коллекторе в Днепре - пришлось звать спасателей (фото)
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Зачем компания залезла под землю, неизвестно
В Днепре компания молодых людей заблудилась в коллекторе. Как они там оказались и зачем — неизвестно, однако спасатели оперативно освободили пострадавших.
Об этом рассказали в ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сколько времени компания провела под землей точно неизвестно.
К спасателям обратились сами пострадавшие, которые заблудили в коллекторе глубиной 3 метра. Самостоятельно семеро товарищей выбраться не смогли и приняли решение обратиться в экстренные службы. ЧП произошло возле улицы Воскресенская Шевченковского района Днепра.
На место прибыли две единицы техники и 10 спасателей. При помощи специального инструмента они вскрыли крышку люка, спустили лестницу и помогли группе подняться на поверхность.
О состоянии их здоровья на данный момент ничего неизвестно, как и о причинах спуститься под землю.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фестивале Burning Man из-за непогоды застряли сотни людей. К сожалению, есть и погибшие.