"Непонятно ваше повышенное внимание": в ПЦУ ответили насчет поздравления скандального "Нарика"

В ПЦУ раскрыли подробности отношений с Александром Петровским "Нариком"

В Православной церкви Украины (ПЦУ) прокомментировали свое поздравление с днем рождения скандально известного бизнесмена с репутацией криминального авторитета Александра Петровского с прозвищем "Нарик". Оказывается, он не первый десяток лет помогает украинской церкви.

Об этом сказано в ответе от ПЦУ на запрос "Телеграфа". Попы ПЦУ подчеркнули, что искренне не понимают повышенного внимания к обычному поздравлению.

Как сообщили журналисту "Телеграфа", Александр Владимирович Петровский является меценатом Днепровской епархии ПЦУ. При его содействии было построено несколько храмов, а также на протяжении более 30 лет скандально известный бизнесмен всячески поддерживает ПЦУ.

В церкви никак не прокомментировали его прошлое, которые некоторые СМИ связывают с рэкетом, мошенничеством, обманом граждан и прочими делами, которыми активно занимались бандиты в 90-е. По некоторым данным, Петровский даже получил прозвище "Нарик" в криминальных кругах. В ПЦУ подчеркнули, что это поздравление является обычным поздравлением с днем рождения.

Полный ответ от ПЦУ:

"Во-первых, Александр Владимирович есть меценат нашей епархии. Он построил много храмов и поддерживает Украинскую Церковь уже 30 лет с начала ее образования. Во-вторых, сообщение с поздравлением — это только сообщение с поздравлением. Поэтому нам не понятно такое ваше усиление внимание к этому сообщению", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что криминальный авторитет из Бахмут мог сотрудничать с оккупантами. В телефоне погибшего российского военного из ГУР нашли переписку, в которой он сдавал позиции ВСУ.