"Незрозуміла ваша підвищена увага": у ПЦУ відповіли щодо привітання скандального "Наріка"

У ПЦУ розкрили подробиці відносин із Олександром Петровським "Наріком"

У Православній церкві України (ПЦУ) прокоментували своє привітання з днем народження скандально відомого бізнесмена із репутацією кримінального авторитета Олександра Петровського на прізвисько "Нарік". Виявляється, він не перший десяток років допомагає українській церкві.

Про це йдеться у відповіді від ПЦУ на запит "Телеграфа". Попи ПЦУ наголосили, що щиро не розуміють підвищеної уваги до звичайного вітання.

Як повідомили журналісту "Телеграфа", Олександр Володимирович Петровський є меценатом Дніпровської єпархії ПЦУ. За його сприяння було збудовано кілька храмів, а також упродовж понад 30 років скандально відомий бізнесмен усіляко підтримує ПЦУ.

У церкві ніяк не прокоментували його минуле, яке деякі ЗМІ пов’язують із рекетом, шахрайством, обманом громадян та іншими справами, якими активно займалися бандити у 90-ті. За деякими даними, Петровський навіть отримав прізвисько "Нарік" у кримінальних колах. В ПЦУ наголосили, що це вітання є звичайним вітанням з днем народження.

Повна відповідь від ПЦУ:

"По-перше, Олександр Володимирович є меценат нашої єпархії. Він побудував багато храмів і підтримує Українську Церкву уже 30 років, від початку її утворення. По-друге, допис із привітанням — це лише допис із привітанням. Тому нам не зрозуміла така ваша посилена увага до цього допису", — сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кримінальний авторитет із Бахмут міг співпрацювати з окупантами. У телефоні загиблого російського військового з ГУР знайшли листування, в якому він здавав позиції ЗСУ.