Кримінальний авторитет із Бахмута співпрацював із російськими спецслужбами? У мережі показали листування
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Колишній депутат від партії януковича міг співпрацювати з ГУР та здавати їм позиції ЗСУ у Бахмуті
У мережі з’явилися кадри листування співробітника російського ГРУ, якого вже ліквідували, з інформатором України. За деякими даними, їм виявився відомий кримінальний авторитет Бахмута і місцевий екс-депутат від "Партії регіонів" Володимир Іванков він же "Ушастий".
Фрагменти листування опублікували українські журналісти Влад Ковальчук та Владислав Бовсуновський. З листування зрозуміло, що "Ушастий" здавав позиції ЗСУ окупантам.
Так, Влад Ковальчук опублікував фото листування з телефону вже ліквідованого бійця ГРУ на ім’я Олексій з таким собі "Вовою Ушастим". За словами українського журналіста йдеться про відомого в Бахмуті колишнього "регіонала" та кримінального авторитета Іванкова Володимира Володимировича 08.09.1978 року народження. Він також відомий під псевдонімами "Ушастий", "Вован", "Вова вертоліт".
Він регулярно здавав координати та місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також розповідав куди і скільки одиниць техніки було переміщено у Бахмутському районі. Свої слова він підкріплював фото чи відео. Пізніше, використовуючи цю інформацію, окупанти завдавали ударів по позиціях ЗСУ, про що також йдеться у листуванні.
Владислав Бовсуновський додав, що окрім криміналу Іванков причетний до спорту, а саме був президентом федерації Сумо Донецької області. Крім того, він володіє декількома бігбордами у Києві.
За даними з Опендатабот, людина з аналогічними даними була директором ТОВ "БАХМУТ-АГРО". Також йому належить кілька компаній, як у Бахмуті, так і в Києві, частина з яких вже закрита або призупинена.
До цих компаній належать:
- ТОВ "СКАРТ" (бенефіціар).
- ТОВ "БОДРУМ" (бенефіціар).
- ПП "ЕКО-ЦЕНТР ПАРАДИЗ" (бенефіціар).
- ТОВ "КИЇВМЕДІАСІТІ" (власник).
- ГО "ФЕДЕРАЦІЯ СУМО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (власник).
- ПП "АРТ.ЮВЕЛІР.ДІМ" (власник).
- СІК "АГРОЛІДЕР" (власник).
- ПП "ЕКО-ЦЕНТР ПАРАДИЗ" (власник).
- ТОВ "БОДРУМ" (власник).
- ТОВ "СКАРТ" (власник).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що правоохоронці викрили послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП), який прославлячи путіна та "вагнерівців". Він мав профілі у заборонених соцмережах, де він регулярно публікував проросійські цитати, фото та відео.