Кримінальний авторитет із Бахмута співпрацював із російськими спецслужбами? У мережі показали листування

Колишній депутат від партії януковича міг співпрацювати з ГУР та здавати їм позиції ЗСУ у Бахмуті

У мережі з’явилися кадри листування співробітника російського ГРУ, якого вже ліквідували, з інформатором України. За деякими даними, їм виявився відомий кримінальний авторитет Бахмута і місцевий екс-депутат від "Партії регіонів" Володимир Іванков він же "Ушастий".

Фрагменти листування опублікували українські журналісти Влад Ковальчук та Владислав Бовсуновський. З листування зрозуміло, що "Ушастий" здавав позиції ЗСУ окупантам.

Так, Влад Ковальчук опублікував фото листування з телефону вже ліквідованого бійця ГРУ на ім’я Олексій з таким собі "Вовою Ушастим". За словами українського журналіста йдеться про відомого в Бахмуті колишнього "регіонала" та кримінального авторитета Іванкова Володимира Володимировича 08.09.1978 року народження. Він також відомий під псевдонімами "Ушастий", "Вован", "Вова вертоліт".

Він регулярно здавав координати та місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також розповідав куди і скільки одиниць техніки було переміщено у Бахмутському районі. Свої слова він підкріплював фото чи відео. Пізніше, використовуючи цю інформацію, окупанти завдавали ударів по позиціях ЗСУ, про що також йдеться у листуванні.

Владислав Бовсуновський додав, що окрім криміналу Іванков причетний до спорту, а саме був президентом федерації Сумо Донецької області. Крім того, він володіє декількома бігбордами у Києві.

За даними з Опендатабот, людина з аналогічними даними була директором ТОВ "БАХМУТ-АГРО". Також йому належить кілька компаній, як у Бахмуті, так і в Києві, частина з яких вже закрита або призупинена.

До цих компаній належать:

ТОВ "СКАРТ" (бенефіціар).

ТОВ "БОДРУМ" (бенефіціар).

ПП "ЕКО-ЦЕНТР ПАРАДИЗ" (бенефіціар).

ТОВ "КИЇВМЕДІАСІТІ" (власник).

ГО "ФЕДЕРАЦІЯ СУМО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (власник).

ПП "АРТ.ЮВЕЛІР.ДІМ" (власник).

СІК "АГРОЛІДЕР" (власник).

ПП "ЕКО-ЦЕНТР ПАРАДИЗ" (власник).

ТОВ "БОДРУМ" (власник).

ТОВ "СКАРТ" (власник).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що правоохоронці викрили послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП), який прославлячи путіна та "вагнерівців". Він мав профілі у заборонених соцмережах, де він регулярно публікував проросійські цитати, фото та відео.