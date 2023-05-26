Криминальный авторитет из Бахмута сотрудничал с российскими спецслужбами? В сети показали переписку

Бывший депутат от партии януковича мог сотрудничать с ГУР и сдавать им позиции ВСУ в Бахмуте

В сети появились кадры переписки сотрудника российского ГРУ, которого уже ликвидировали, с информатором в Украине. По некоторым данным им оказался известный криминальный авторитет Бахмута и местный экс-депутат от "Партии регионов" Владимир Иванков он же "Ушастый".

Фрагменты переписки опубликовали украинские журналисты Влад Ковальчук и Владислав Бовсуновский. Из переписки понятно, что "Ушастый" сдавал позиции ВСУ оккупантам.

Так, Влад Ковальчук опубликовал фото переписки из телефона уже ликвидированного бойца ГРУ по имени Алексей с неким "Вовой Ушастым". По словам украинского журналиста речь идет об известном в Бахмуте бывшем "регионале" и криминальном авторитете Иванкове Владимире Владимировиче 08.09.1978 года рождения. Он также известен под псевдонимами "Ушастый", "Вован", "Вова вертолет".

Он регулярно сдавал координаты и места дислокауии подразделений ВСУ, а также рассказывал куда и сколько единиц техники было перемещено в Бахмутском районе. Свои слова он подкреплял фото или видео. Позже, используя эту информацию, оккупанты наносили удары по позициям ВСУ, о чем также сказано в переписке.

Владислав Бовсуновский добавил, что помимо криминала Иванков причастен к спорту, а именно являлся президентом федерации Сумо Донецкой области. Кроме того, он владеет несколькими бигбордами в Киеве.

Согласно данным из Опендатабот, человек с аналогичными данными был директором ООО "БАХМУТ-АГРО". Также ему принадлежит несколько компаний, как в Бахмуте, так и в Киеве, часть из которых уже закрыты или приостановили свою деятельность.

К этим компаниям относятся:

ООО "СКАРТ" (бенефициар).

ООО "БОДРУМ" (бенефициар).

ЧП "ЭКО-ЦЕНТР ПАРАДИЗ" (бенефициар).

ООО "КИЕВМЕДИАСИТИ" (владелец).

ГО "ФЕДЕРАЦИЯ СУММО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" (владелец).

ЧП "АРТ.ЮВЕЛИР.ДОМ" (владелец).

СОК "АГРОЛИДЕР" (владелец).

ЧП "ЭКО-ЦЕНТР ПАРАДИЗ" (владелец).

ООО "БОДРУМ" (владелец).

ООО "СКАРТ" (владелец).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правоохранители разоблачили послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП), который прославля путина и "вагнеровцев". У него были профили в запрещенных соцсетях, где он регулярно публиковал пророссийские цитаты, фото и видео.