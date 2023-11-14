Поранили боржника і хотіли підірвати поліцейський спецназ: спільники авторитета "Наріка" тероризували Дніпро

Брати влаштували справжні розбірки, пощастило, що постраждала лише одна людина

У понеділок, 13 листопада, місто Дніпро на короткий час стало центром кримінальних "розбірок". Під час невдалої розмови двоє чоловіків кинули гранату у співрозмовника, поранивши його. Друга граната полетіла у спецназ поліції, який намагався їх затримати, але на щастя, не вибухнула.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Почавши свій шлях на проспекті Свободи, підозрювані намагалися втекти і дорогою викинули пістолет Макарова, але були затримані після погоні на вулиці Павлова.

Як заявили в поліції, причиною "розбірок" стали боргові відносини між підозрюваними – рідними братами 47 та 53 років – та їх 51-річним опонентом. За даними місцевих Telegram-каналів, затриманими є брати Олександр і Павло Лісовенко, які є наближеними до кримінального авторитету "Наріку", більш відомого як Олександр Петровський, бізнесмен і меценат, який удостоївся привітання з днем народження від ПЦУ.

Що ж до братів Лисовенка, то, за даними оперативних баз МВС, які свого часу публікували ЗМІ, старший із братів Олександр Лісовенко відомий у кримінальних колах як "Кайдак" та підтримував стосунки з київською ОЗУ "Киселя". А також як стверджувалося в записці, ОЗУ "Кайдака" контролювала низку дніпровських фірм

Сам Олександр Лісовенко-"Кайдак" народився 25 листопада 1970 року в селі Крутоярівки Межівського району Дніпропетровської області, потім зайнявся спортом і в такій якості потрапив до ОЗУ "Наріка". 1996-го він навіть був засуджений за статтею "протидія господарської діяльності" до 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки. Щоправда, вже у травні 1998 року був заарештований за підозрою у шахрайстві з фінансами.

Наразі братам "світять" покарання за статтями 115 КК України – "Замах на вбивство" та 263 "Незаконне володіння зброєю", що загрожує їм відповідно 15 та 7 роками позбавлення волі.

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