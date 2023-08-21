В Киеве будут судить топ-"воров в законе" Умку и Лашу Свана: чем они прославились

Обоим грозит до 15 лет лишения свободы

В Украине будут судить двух известных в криминальном мире так называемых воров в законе Сергея Олейника ("Умка") и Лашу Джачвлиани ("Лаша Сван"), которых задержали 27 декабря 2022 года в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Правоохранители информируют, что обвинительный акт против фигурантов уже был направлен в суд. Им инкриминируют "организацию и содействие в проведении и участие в преступном собрании (ступени) (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины)".

По данным следствия, обвиняемые с использованием средств связи организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с другими "ворами в законе". На них они решали вопрос о распределении материальных благ, полученных преступным путем – так называемого "воровского общака" с целью обеспечения финансовой поддержки других субъектов повышенного преступного влияния. Также координировали преступную деятельность, определяли лиц, ответственных за сбор средств, полученных преступным путем на конкретной территории, и разрешали конфликтные ситуации между криминогенными элементами.

Напомним, что еще 28 декабря обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Кто такие Умка и Лаша Саван

Под этими прозвищами в теневом мире известны Сергей Олейник (Умка или Умка Днепропетровский) и Лаша Джачвлиани (Лаша Сван и Лаша Очамчирский).

Первый родился 5 апреля 1973 года. Уголовный авторитет, один из нескольких самых влиятельных воров в законе в Украине. По данным МВД Украины, Умка вместе с авторитетом Лашей Сваном контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях и части Западной Украины.

Второй родился 16 апреля 1973 года. Уголовный авторитет, один из нескольких самых влиятельных "воров в законе" в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что последние месяцы были не самыми лучшими для ставленников обоих "законников", так в Павлограде жестко был задержан СБУ "смотрящий за городом" Артур Матраницкий он же "Малеля", который позднее получил условный срок за хранение огнестрельного оружия.