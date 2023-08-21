У Києві судитимуть топ-"злодіїв у законі" Умку та Лашу Свана: чим вони прославилися

Обом загрожує до 15 років позбавлення волі

В Україні судитимуть двох відомих у кримінальному світі так званих злодіїв у законі Сергія Олійника ("Умка") та Лашу Джачвліані ("Лаша Сван"), яких затримали 27 грудня 2022 року у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці інформують, що обвинувальний акт проти фігурантів уже було направлено до суду. Їм інкримінують "організацію та сприяння у проведенні та участь у злочинних зборах (ступені) (ч. 1 ст. 255-2 КК України)".

За даними слідства, обвинувачені з використанням засобів зв’язку організували та взяли участь у трьох злочинних зборах з іншими "злодіями в законі". На них вони вирішували питання про розподіл матеріальних благ, одержаних злочинним шляхом – так званого "злодійського общака" з метою забезпечення фінансової підтримки інших суб’єктів підвищеного злочинного впливу. Також координували злочинну діяльність, визначали осіб, відповідальних за збирання коштів, отриманих злочинним шляхом на конкретній території, та вирішували конфліктні ситуації між криміногенними елементами.

Нагадаємо, що ще 28 грудня обом підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Хто такі Умка та Лаша Сван

Під цими прізвиськами у тіньовому світі відомі Сергій Олійник (Умка або Умка Дніпропетровський) та Лаша Джачвліані (Лаша Сван та Лаша Очамчирський).

Перший народився 5 квітня 1973 року. Кримінальний авторитет, один із кількох найвпливовіших злодіїв у законі в Україні. За даними МВС України, Умка разом із авторитетом Лашею Сваном контролювали криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та частині Західної України.

Другий народився 16 квітня 1973 року. Кримінальний авторитет, один із кількох найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що останні місяці були не найкращими для ставлеників обох "законників", так у Павлограді жорстко був затриманий СБУ "Але Малеля", який стежить за містом, Артур Матраницький, який пізніше отримав умовний термін за зберігання вогнепальної зброї.