Поліція взялася за оточення "Наріка"? Про що свідчать затримання кримінальних авторитетів у Дніпрі

Напередодні вихідних, у п’ятницю, 17 листопада, правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів із Дніпра – Сергія Сводіна, він же "Сводик", та Сергія Шуваєва, відомого також як "Мазепа". Затримано їх за підозрою у створенні злочинної організації для крадіжки у держави 70 гектарів землі водного фонду.

Як повідомляє сайт Національної поліції України, колишній голова райдержадміністрації поділив землю на 35 ділянок по 2 гектари, роздавши їх підставним особам, родичам та учасникам схеми. На цій землі планували побудувати котеджне містечко. У ході слідчих заходів було вилучено 200 тисяч доларів, 80 тисяч євро, авто, зброю та документи.

Як стверджують у популярних Telegram-каналах, затримані входять до близького кола бізнесмена Олександра Петровського. Загалом до складу злочинної групи нібито входили 6 осіб.

Справді, як писали свого часу ЗМІ, село Піщанка — улюблене місце відпочинку для багатьох жителів Дніпра та області, розташоване на лівому березі річки Самара у місці впадання в неї річок Піщанка та Підпільна. Тут багато чудових місць для відпочинку — платні та безплатні пляжі, можливий був відпочинок з наметами. Та й велика кількість баз та санаторіїв виникла на цьому місці не просто так. Добратися до місця відпочинку можна було як на авто, так і автобусом.

Словом, забудова даного місця заміським житлом, справді може принести гарний прибуток, на який ймовірно і позарилися "авторитети".

Зауважимо, що Сергій Сводін-"Сводик", особа вельми примітна, 1957 року народження раніше він був судимий за статтею 144 КК УРСР (вимагання), також характеризувався як цеховик, картяр, наперсткар, розбійник, здирник.

2019-го року було внесено до бази "Миротворця" за дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Однак по-справжньому він став відомим у 2020-му році, коли під час голосування за "антиворівський закон" №2513 депутатам прокрутили перехоплення телефонних розмов "Сводика", зокрема щодо цього законопроекту.

Також за даними профільних сайтів, Сергій Сводін близький одразу до обох осіб, з якими сьогодні асоціюється дніпровський кримінал — бізнесмен Олександр Петровський, якого вважають кримінальним авторитетом "Наріком", і Сергій Олійник, який "дивиться" за Дніпром. Він же злодій у законі "Умка". Останнього хочуть судити якраз за "антиворівським" законом.

Сергій Шуваєв-"Мазепа" вважає за краще більше перебувати в "тіні", але все ж таки іноді потрапляє в інформаційний простір. Наприклад, у 2018 році стало відомо, що від його імені з власників тату-салонів Дніпра вимагали по 1000 доларів на місяць.

Син Сергія Шуваєва — Артур, також пішов стопами батька, принаймні його прізвище за даними профільних сайтів, миготить у кримінальних справах щодо діяльності шахрайських call-центрів. У тому числі з "розбірками" навколо них.

За даними "Телеграфа", це затримання може стати спробою "зачистити" Дніпро від впливу Олександра Петровського та осіб, що зв’язуються з ним, як це раніше сталося в Кривому Розі. На користь цього говорить той факт, що у понеділок, 13 листопада, правоохоронці затримали братів Олександра та Павла Лісовченка, також наближених до Олександра Петровського.