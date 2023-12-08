Мав намір стати нардепом, щоб шпигувати для ФСБ: в Одесі затримали зрадника (фото)

Для досягнення своїх цілей зрадник вступив до громадської організації

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали зрадника з Одеси, який працював на інтереси ворога. Він мав намір стати депутатом Верховної Ради, щоб шпигувати для ФСБ Росії.

Для затримання чоловіка було проведено спецоперацію. Про це повідомляє СБУ у своєму Телеграм-каналі.

Чоловіка затримали у рамках спецоперації СБУ

Згідно з матеріалами слідства, чоловік останнім часом займався розкручуванням власного образу. Він намагався позиціювати себе як гідного кандидата у депутати Верховної Ради.

І тому він став членом однієї з місцевих громадських організацій. Назва її не наводиться, але відомо, що вона займається питаннями екології. Зрадник також активно піарив себе. Він розмістив політичну рекламу на громадському транспорті.

У результаті слідства вдалося виявити, що фінансування надходило від спецслужб РФ. Сам же зрадник запросив собі зарплату в розмірі $5,5 тисяч. Їхня співпраця розпочалася у жовтні 2023 року. Депутат із позивним "Мазепа" здавав ворогові місцеперебування протикорабельних комплексів ЗСУ, засобів берегової оборони та ППО. Він також провадив підготовку диверсій. Зв’язок вівся через один із популярних месенджерів.

Зрадник діяв у корисливих цілях

Під час обшуку було виявлено телефон із доказами листування з російськими спецслужбами. У розпорядженні співробітників СБУ також опинилась заява "Мазепи" на вступ до партії "Єдина Росія". Зрадник сподівався, що зможе увійти до окупаційної адміністрації РФ у разі захоплення Одеси.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Тепер "діячу" світить до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ затримала "смотрящого" за Вінницькою областю. Злочинне угруповання вело діяльність понад 10 років.