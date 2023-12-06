У Луганську вибухнула машина з місцевим депутатом (фото, відео)

Це вже другий замах на зрадника за рік

У центрі тимчасово окупованого Луганська біля стадіону "Авангард" вибухнув автомобіль. Усередині був так званий "депутат народної ради лнр" Олег Попов.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. За попередньою інформацією, Попов загинув.

Вибух у Луганську чули близько 14:00, а згодом у небо піднявся чорний стовп диму. На місце приїхали рятувальники та інші оперативні служби. Загибель депутата офіційно не підтверджена, раніше повідомлялося, що він просто поранений і перебуває у важкому стані.

Олег Попов родом із Луганська. У цьому місті він закінчив училище та влаштувався на Луганський тепловозоремонтний завод електрогазозварником. Також працював експедитором, економістом на Луганському заводі гірничорятувальної техніки "Обрій".

До 2014 року вів власний бізнес – продавав вироби із трикотажу. Після того, як місто захопили окупанти, приєднався до бойовиків. Двічі обирався на посаду так званого "депутата народної ради" терористичної організації "лнр". Пропагандисти називають Попова також "колишнім співробітником розвідки" бойовиків. Є в базі "Миротворця".

У лютому поточного року на Попова вже було вчинено замах і його вважали загиблим, але зрадник України вижив. Окупаційна влада Луганська заявила, що розцінює інцидент як терористичний акт і має намір знайти причетних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зрадника України Олега Царьова поранено. У Ялті біля його будинку було помічено швидку допомогу, але колишній український депутат вижив.