Колаборантка з каналу соловйова отримала термін: скільки дали зрадниці України

Активно підтримує дії окупантів

За матеріалами Служба безпеки України (СБУ) було призначено заочний термін ув’язнення колаборантці Юлії Лозановій. Вона більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва.

Як відомо, колаборантка переховується ще від правосуддя в росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що з 2015 року журналістка мешкає у Москві, куди переїхала з України. У росії Юлія розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

З початку повномасштабного вторгнення рф вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі "Соловьев Live", зазначає СБУ. Ба більше, колаборантка стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства "News Front", яке створили у тимчасово окупованому Криму.

СБУ встановили, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати окупантів у підриві Каховської ГЕС.

"Також вона регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань рф, які воюють проти України", — додають у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначається, що комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави тривають. Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Раніше "Телеграф" писав, що контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали депутата-зрадника однієї із селищних рад на Херсонщині. Він перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.