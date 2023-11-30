Коллаборантка с канала Соловьева получила срок: сколько дали предательнице Украины

Активно поддерживает действия окупантов

По материалам Служба безопасности Украины (СБУ) был назначен заочный срок заключения коллаборантке Юлии Лозановой. Она более известна под псевдонимом Юлия Витязева.

Как известно, коллаборантка скрывается от правосудия в россии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

С 2015 года журналистка проживает в Москве, куда переехала из Украины. В россии Юлия начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

С начала полномасштабного вторжения россии она постоянно выступала за поддержку российских захватчиков, о чем заявляла в многочисленных эфирах на телеканале "Соловьев Live", отмечает СБУ. Более того, коллаборантка стала "обозревательницей" оккупационного информагентства "News Front", которое создали во временно оккупированном Крыму.

СБУ установили, что именно Лозанова одной из первых начала оправдывать оккупантов в подрыве Каховской ГЭС.

"Также она регулярно использует подконтрольные телеграм-каналы для сбора донатов на нужды оккупационных группировок России, которые воюют против Украины", — добавляют в сообщении.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей назначено заочно 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отмечается, что комплексные меры по физическому задержанию и привлечению злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства продолжаются. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Ранее "Телеграф" писал, что контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата-изменника одного из поселковых советов в Херсонской области. Он перешел на сторону врага в период захвата региона.