"Дуже багато втратили": Кримський колаборант Зубков, який вкрав єнота з Херсона, почав ностальгувати за Україною (відео)

Директору зоопарку дуже не подобається російська корупція

Після скандалу з викраденням українського єнота із зоопарку в Херсоні кримський колаборант, директор Ялтинського зоопарку та засновник парку левів "Тайган" Олег Зубков раптово впав у ностальгію по часах, коли Крим був під контролем України.

Як розповів він у розмові з місцевими ЗМІ, нині через санкції та корупцію розвивати бізнес абсолютно неможливо. При цьому він чесно зізнається, що в росії свій зоопарк побудувати не зміг би.

"Ми дуже багато втратили. Втратили свободу пересування, ми сьогодні невиїзні, ми не можемо їздити світом, нам не відкривають візи, я навіть гроші переказати не можу кудись", — каже він.

За словами колаборанта, зоопарк до 2014 року зміг виконати 28 міжнародних контрактів щодо постачання тварин з різних країн світу. Він визнав, що російське законодавство є набагато жорсткішим стосовно підприємців, але є й інші проблеми.

"Корупція зараз вища, чиновників саджають пачками, проте пробити й вирішити якесь своє питання про виділення землі про розвиток бізнесу практично неможливо сьогодні. Беруть і вимагають гроші сьогодні в божевільних масштабах, набагато більше ніж при Україні", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у листопаді минулого року окупанти втекли з Херсона, але перед цим викрали частину тварин із місцевого зоопарку. Вивозити їх допомагав сам Зубков, який особисто прибув для цього в тоді ще окуповане місто.