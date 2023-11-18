"Очень много потеряли": Крымский коллаборант Зубков, укравший енота из Херсона, начал ностальгировать по Украине (видео)

Директору зоопарка очень не нравится российская коррупция

После скандала с похищением украинского енота из зоопарка в Херсоне крымский коллаборант, директор Ялтинского зоопарка и основатель парка львов "Тайган" Олег Зубков внезапно упал в ностальгию по временам, когда Крым был под контролем Украины.

Как рассказал он в разговоре с местными СМИ, в нынешние времена из-за санкций и коррупции развивать бизнес совершенно невозможно. При этом он честно признается, что в россии он свой зоопарк построить не смог бы.

"Мы очень много потеряли. Потеряли свободу передвижения, мы сегодня невыездные, мы не можем ездить по миру, нам не открывают визы, я даже деньги перевести не могу куда-либо", — говорит он.

По словам коллаборанта, зоопарк до 2014 года смог выполнить 28 международных контрактов по поставкам животных из разных стран мира. Он признал, что российское законодательство гораздо более жесткое по отношению к предпринимателям, но есть и другие проблемы.

"Коррупция сейчас выше, чиновников сажают пачками, однако пробить и решить какой-то свой вопрос о выделении земли о развитии бизнеса, практически невозможно сегодня. Берут и вымогают деньги сегодня в сумасшедших масштабах, гораздо больше чем при Украине", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года оккупанты сбежали из Херсона, но перед этим украли часть животных из местного зоопарка. Вывозить их помогал сам Зубков, который лично прибыл для этого в тогда еще оккупированный город.