Это уже второе покушение на предателя за год

В центре временно оккупированного Луганска возле стадиона "Авангард" взорвался автомобиль. Внутри находился так называемый "депутат народного совета лнр" Олег Попов.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. По предварительной информации, Попов погиб.

Взрыв в Луганске слышали около 14:00, а после в небо поднялся черный столб дыма. На место приехали спасатели и другие оперативные службы. Гибель "депутата" официально не подтверждена, ранее сообщалось, что он просто ранен и находится в тяжелом состоянии.

Олег Попов родом из Луганска. В этом городе он окончил училище и устроился на Луганский тепловозоремонтный завод электрогазосварщиком. Также работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".

До 2014 года вел собственный бизнес — продавал изделия из трикотажа. После того как город захватили оккупанты, примкнул к боевикам. Дважды избирался на пост так называемого "депутата народного совета" террористической организации "лнр". Пропагандисты называют Попова также "бывшим сотрудником разведки" боевиков. Числится в базе "Миротворца".

В феврале текущего года на Попова уже было совершено покушение и его считали погибшим, но предатель Украины выжил. Оккупационная власть Луганска заявила, что расценивает инцидент как террористический акт и намерена отыскать причастных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что предатель Украины Олег Царев ранен. В Ялте около его дома была замечена скорая помощь, но бывший украинский депутат выжил.