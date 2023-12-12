Більше сотні депутатів із Одеської області призвали до ЗСУ: у ТЦК сказали, що щодо мера

Депутати не є недоторканними категоріями для вручення повістки

На Одещині з початку повномасштабного вторгнення мобілізували понад сотню депутатів. Водночас не всі посади підлягають мобілізації у ЗСУ.

Про це повідомив начальник Одеського ОТЦК та СП полковник Олександр Охріменко на брифінгу сьогодні, 12 грудня. За його словами, процес мобілізації у регіоні триває.

Так, з лютого 2022 року до лав ЗСУ вступили 104 депутати міських та селищних рад Одеської області.

"Цей процес триває, він не зупинений. На Одещині всі категорії військовозобов’язаних підлягають мобілізації, немає поділу на мешканців сіл, селищ чи міста, на депутатів, на спортзали та інші заклади", — сказав полковник Охріменко.

Натомість мер Одеси Геннадій Труханов не може бути мобілізований. За словами голови Одеського ТЦК, цю посаду "заброньовано державою".

"Не прізвище, а саме цю посаду заброньовано державою. І немає на сьогоднішній день ініціативи, щоб змінити це", — додав він.

Нагадаємо, що начальник Малиновського ТЦК Одеси В’ячеслав Кушнеров потрапив у поле зору правоохоронців. За останні кілька років він привласнив близько 47 млн гривень. У власності його сім’ї знайшли кілька об’єктів нерухомості та дорогі автомобілі.

Також в Одесі СБУ ліквідувала корупційну схему. Секретар місцевої військово-лікарської комісії разом зі спільниками видавали підроблені документи про непридатність до служби в армії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що затримано колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова. У нього знайшли нерухомість в Іспанії, а також елітне авто, яке той завіз до України під виглядом гуманітарки.